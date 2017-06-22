Политик: Путину не удастся осуществить задуманное

Илья Пономарев, известный российский политик, считает, что воссоздание империй или же создание новых империй уже невозможно с помощью военного пути, однако при помощи «мягкой силы» в конечном итоге можно спровоцировать возникновение союза государств, которые имеют один этнический корень.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Пономарев отметил, что уже прошли те времена, когда империю можно было восстановить с помощью военного пути. «Такой гений, как Наполеон, в свое время пытался объединить Европу военным образом, Гитлер пытался завоевать все страны Европы и выстроить единое государство военным образом. Никогда такая вещь не срабатывала», считает политик. По его мнению, он может допустить возникновение в будущем какого-то союза стран, которые объединит что-то, например, христианские корни.
«Когда-нибудь обязательно страны бывшего Советского Союза примут участие в такой ассоциации. Украина находится в авангарде этого процесса», уверен Пономарев. Однако, по его словам, это произойдет совершенно не так, как того хочет Владимир Путин, и попытка возродить СССР бессмысленна.