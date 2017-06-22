валюта
СпецтемаЮрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением

«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением
Наталья Поклонская, депутат Госдумы, заявила о том, что те прихожане церквей, которые уже успели посмотреть фильм Учителя «Матильда», будут отлучены от причастия сроком на шесть месяцев. Как информирует replyua.net со ссылкой на Коммерсант, Поклонская опять заявила, что, в отличие от тех прихожан, она не собирается смотреть эту картину.

«Помимо этого, пояснила, что в православных храмах, монастырях те люди, которые уже смотрели этот фильм на так называемых закрытых показах, церквями отлучаются от причастия на шесть месяцев», подчеркнула Поклонская. По ее словам, «Матильду» не станут смотреть те, кто «чтит заветы предков и гордится своей историей». Депутат считает, что такой «низкопробный» фильм посмотрят только госслужащие, чиновники и специалисты, которые смогут дать оценку.

Александр Волков, глава пресс-службы Московского патриархата, прокомментировал заявление Поклонской, заявив, что в патриархате ничего не слышали об отлучении прихожан от причастия, и никаких запретов по отношению к прихожанам не будет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
10878

Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что для Кремля сообщения из Вашингтона перспективе сохранения режима санкций

Последние новости

Дипломат: по какой-то причине Порошенко очень хотел получить фото с Трампом, поэтому придумал причину «до Путина»

У Єгипті знайдено найдавніший протез на Землі

Половина українських громадян не мають намір оформляти біометричні паспорти

Политик: Путину не удастся осуществить задуманное

Геращенко оприлюднила деталі переговорів Порошенка з Тіллерсоном

Обвинувачені в убивстві Нємцова зробили гучну заяву

У Криму окупаційна влада назвала безвіз провокацією та погрожує арештами зі сльозами

Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос

Трамп продовжив санкції проти КНДР

Хокинг назвал сроки для эвакуации человечества на другие планеты

Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН

«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением

Активист: в Крыму отходят от эйфории, связанной с присоединением полуострова к РФ

Эксперт рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины

Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась

Тереза Мей виступила з заявою щодо пожежі в Grenfell Tower

Політика Трампа змушує непокоїтись – Макрон

Ватажки «ДНР» не в змозі контролювати підконтрольних їм бойовиків – Хуг

Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий

 Новости за день