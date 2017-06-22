«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением

Наталья Поклонская, депутат Госдумы, заявила о том, что те прихожане церквей, которые уже успели посмотреть фильм Учителя «Матильда», будут отлучены от причастия сроком на шесть месяцев. Как информирует replyua.net со ссылкой на Коммерсант, Поклонская опять заявила, что, в отличие от тех прихожан, она не собирается смотреть эту картину.
«Помимо этого, пояснила, что в православных храмах, монастырях те люди, которые уже смотрели этот фильм на так называемых закрытых показах, церквями отлучаются от причастия на шесть месяцев», подчеркнула Поклонская. По ее словам, «Матильду» не станут смотреть те, кто «чтит заветы предков и гордится своей историей». Депутат считает, что такой «низкопробный» фильм посмотрят только госслужащие, чиновники и специалисты, которые смогут дать оценку.
Александр Волков, глава пресс-службы Московского патриархата, прокомментировал заявление Поклонской, заявив, что в патриархате ничего не слышали об отлучении прихожан от причастия, и никаких запретов по отношению к прихожанам не будет.