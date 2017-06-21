Блогер про Росію: не всякі ВПС зможуть за день зламати два літака!

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Військовий і політичний оглядач Олександр Коваленко на персональній сторінці в Фейсбук повідомляє про чергову невдачу так званих Військово-космічних сил Російської Федерації, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що російські ВКС, які не мають аналогів не тільки на планеті Земля, але і в космосі, б’ють нові рекорди «ефективності». З іншого боку, можливо вони просто виконують завдання щодо утилізації максимальної кількості одиниць техніки за один трудодень. Зокрема, сьогодні, двадцять першого червня 2017 року, на навчальній базі ВПС МО РФ в Борисоглібську (неподалік від Воронежу) здійснив аварійну посадку Як-130, який, як і вся російська техніка, не має аналогів у світі. Як не дивно, причиною твердого приземлення став не людський фактор, а несправність передньої стойки шасі. З іншого боку, пілоту варто радіти, що він впав на гостинну російську земельку, а не на сирійські піски.У той же час у російському сегменті інтернету з’явилось ще одне фото, на якому зафіксовано невдалу посадку Як-130 – але вже іншого. Автори фото стверджують, що катастрофа цього Як-130 відбулась теж сьогодні! Мало які ВПС в змозі зламати два літаки за день – а ВКС Росії – молодці! – наголошує блогер.