Російський блогер: з яких джерел ми дізнаємось, що Путін у безстроковій відпустці?

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Російський опозиційний блогер Дмитро Гудков у своєму дописі в соціальній мережі розповідає історію пропажі цілого російського губернатора, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зізнався, що з попкорном спостерігає за історією зникнення цілого російського губернатора – очільника Кемеровської області Амана Гумировича Тулєєва. Двадцять років чиновник незмінно сидить на кемеровському вугільному троні, забезпечуючи Путіну 100% підтримки, а собі улюбленому – 97%. А це раптом пропав – ще з квітня його не бачили на публічних заходах. Прес-секретар спочатку говорив, що губернатор працює з документами, а потім заявив, що він пішов у відпустку - безстроково. При цьому ніхто не повідомляє ніяких подробиць, жодних проблем зі здоров’ям не констатують.І тут раптом депутат Державної думи розповідає: «Так він же переніс операцію, хіба ви не знали?». Всі починають кивати – звісно знали. Все це могло бути смішно, якби не було прогнозом найближчого майбутнього. Блогер нагадує, що ще рік тому всі співчували мешканцям Узбекистану, в яких покійний президент ще тиждень «жив», поки олігарх з чекістом ділили владу. А хто поспівчуває росіянам, коли Путін почне «працювати з документами»? – цікавиться блогер.