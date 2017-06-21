У Росії різко відповіли на розширення санкцій США

У російському Міністерстві закордонних справ скасували заплановану зустріч американських дипломатів з російськими посадовцями у відповідь на розширення санкційих обмежень проти Москви Вашингтоном, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднив заступник керівник МЗС Росії Сергій Рябков. У зовнішньополітичному відомстві Російської Федерації заявили, що повідомлення американських вищих посадовців про наміри налагодити відносини з Росією виглядають непереконливими на тлі запровадження нової хвилі санкційних обмежень проти Москви. В зв’язку з цим російська сторона скасувала майбутній візит першого заступника державного секретаря США Тома Шеннона. Напередодні представник російського МЗС Рябков заявляв, що зустріч з Шенноном для російських дипломатів може стати першим етапом для підготовки підґрунтя для майбутньої зустріч Дональда Трампа та Володимир Путіна.
Однак нині в Москві вважають, що від Вашингтону не надходило жодних пропозицій щодо налагодження відносин між двома країнами. Що стосується самих санкцій, які раніше запровадили проти 38 російських громадян та компанії, то Рябков назвав їх «політичним подарунком до візиту українського президента Петра Порошенка».