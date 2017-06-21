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Російський опозиціонер: якщо вдуматись, то над фейковим відео Путіна вже сміятися не хочеться

Російський опозиціонер: якщо вдуматись, то над фейковим відео Путіна вже сміятися не хочеться
Російський опозиціонер і блогер Дмитро Гудков на власній сторінці в Фейсбук розмірковує з приводу історії з фейковим відео, яке російський президент Володимир Путін демонстрував американському режисеру Оліверу Стоуну, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, кілька днів тому користувачі мережі інтернет помітили доволі цікавий факт – у пропагандистському фільмі Олівера Стоуна «Путін», який зараз саме виходить на екрани в РФ та США, російський президент показує режисеру на телефоні відео бомбардування, супроводжуючи це коментарем «Так працює наша авіація». Ситуація набула розголосу, тому її прокоментував прес-секретар Путіна Дмитро Песков. За його словами, продемонстроване відео американських військових з озвучкою від українських пілотів – це відео з Сирії, яке главі держави надав міністр оборони.

Гудков, коментуючи цю ситуацію, заявляє – тобто вчора сміялись над Путіним, а сьогодні будуть сміятись вже й над Шойгу. А потім блогер спало на думку: коли до вас приходять друзі, ви їм демонструєте відео, які вам подобаються. Про що вони? Зазвичай про тварин, рідних, дітей чи подорожі. А Путін показує відео, де вбивають людей. І відразу стає зовсім не смішно, - наголошує блогер.
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