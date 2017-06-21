Російський історик: Кремль сам собі копає яму

Російський історик Андрій Зубов у власному блозі на порталі «Обозреватель» прокоментував на що варто сподіватись Кремлю у відносинах із американським президентом Дональдом Трампом, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, Зубов зауважує, що після того, як в Білому домі відбулась зустріч між Петром Порошенком та Дональдом Трампом, ті, хто в російській Державній думі пив шампанське, зовсім притихли. Стало зрозуміло, що обрання Трампа не тільки не змінило позицію Вашингтону, а й поглибило ті тенденції, які існували там до нього. Зараз вже не стоїть питання про те, наскільки тісно пов'язаний американський президент з Кремлем – це питання вирішить слідство. Має значення тільки те, що новий господар Білого дому намагається вибороти підтримку американців, а для цього йому потрібно якомога більше відмежуватись від Москви.
Протистояння між Росією і США посилюється з кожним днем – йдеться не тільки про війну в Україні, а й про сирійський конфлікт. Наприклад, вчора Мінфін США ще раз розширив санкції проти РФ, які рано чи пізно (скоріше за все, навіть рано) додавлять Кремль. У Росії вже зараз страшенно впав рівень життя, а Путін і його прибічники в останній спробі урвати якомога більше, ще більше погіршують ситуацію. Населення треба чимось відволікти – можливо, навіть війною. І саме тому зараз Україні дуже важливо не робити різких рухів. Чекати залишилось не так довго – Кремль сам копає собі могилу, - наголошує історик.