Блогер: літаки НАТО налякали Шойгу над Балтикою

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Блогер Сергій Стебліненко на персональній сторінці в соціальній мережі розповідає про інцидент, що стався у небі над Балтикою, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Блогер пояснює, що в Росії події трактують так: винищувач F-16 намагався наблизитись до літака, яким очільник Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу добирався до Калінінграду, де мало відбутись виїзне засідання колегії Міноборони. З боку НАТО коментарі протилежні – мовляв, будь-яке повітряне судно, яке наближається до повітряного простору країн Альянсу, стандартно перехоплюють винищувачі, які ведуть бойове чергування.Блогер задається питанням – що ж насправді трапилось у небі над Балтійським морем? Скоріше за все, нічого, якщо не брати до уваги дещо заплямовану нижню білизну одного російського генерала. Просто кілька років поспіль Росія намагалась лякати весь світ підльотами до військових кораблів, прольотами стратегічних бомбардувальників над Ла-Маншем і тому подібними «жартами», подаючи це як військову доблесть. Коли зазвичай спокійні натівці зробили те ж саме – виявилось що це майже агресія. Чому ж справа отримала в РФ такий резонанс? Та тому що злякались сильно, - наголошує блогер.