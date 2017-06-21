валюта
СпецтемаЭксперт: Порошенко – авантюрист еще тот, он что-то знает, чего не знаем мы, раз пошел на такую авантюру

Блогер: літаки НАТО налякали Шойгу над Балтикою

Блогер: літаки НАТО налякали Шойгу над Балтикою
Блогер Сергій Стебліненко на персональній сторінці в соціальній мережі розповідає про інцидент, що стався у небі над Балтикою, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Блогер пояснює, що в Росії події трактують так: винищувач F-16 намагався наблизитись до літака, яким очільник Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу добирався до Калінінграду, де мало відбутись виїзне засідання колегії Міноборони. З боку НАТО коментарі протилежні – мовляв, будь-яке повітряне судно, яке наближається до повітряного простору країн Альянсу, стандартно перехоплюють винищувачі, які ведуть бойове чергування.

Блогер задається питанням – що ж насправді трапилось у небі над Балтійським морем? Скоріше за все, нічого, якщо не брати до уваги дещо заплямовану нижню білизну одного російського генерала. Просто кілька років поспіль Росія намагалась лякати весь світ підльотами до військових кораблів, прольотами стратегічних бомбардувальників над Ла-Маншем і тому подібними «жартами», подаючи це як військову доблесть. Коли зазвичай спокійні натівці зробили те ж саме – виявилось що це майже агресія. Чому ж справа отримала в РФ такий резонанс? Та тому що злякались сильно, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Юрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
12553

СМИ сообщили о серьезном конфузе Трампа во время встречи с Порошенко

Американский лидер Дональд Трамп, приветствуя накануне своего коллегу из Украины Петра Порошенко в Белом доме, прибег к использованию определенного артикля «the», когда начал говорить об Украине. Как

20 июн 2017
9371

Олешко про зустріч з Трампом: Порошенко за три роки Україну жодного разу не підвів

Блогер Мирослав Олешко на власній сторінці в Фейсбук прокоментував зустріч українського президента Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Последние новости

У САП готові розкрити таємницю слідства, щоб притягнути до відповідальності 4 парламентарів

Блогер: тенденція «на дно» для РФ надовго

У Мінінфраструктури назвали причину, чому можуть подешевшати авіаквитки

Хакери з Росії атакували виборчі системи 21 американського штату - США

Російський історик: Кремль сам собі копає яму

У Польщі тимчасово відмовились від газу з Росії

Блогер: літаки НАТО налякали Шойгу над Балтикою

Блогер: оце тобі й ручна каральна машина Пороха!

Портніков: єдиний спосіб Трампа захиститись – це Порошенко

Бабченко дав жорстку відповідь письменниці Алексієвич

У Кабміні розповіли, скільки часу треба на вивезення львівського сміття

Пожежа на Хрещатику: Влада Києва хоче змусити власника відремонтувати будівлю

Дружина зниклого полковника Нацгвардії оприлюднила подробиці зникнення її чоловіка

Меркель та Макрон ініціюватимуть запровадження нових санкцій проти Росії - ЗМІ

Вплив санкцій США: в РФ заявили про проблеми з постачанням газу до Європи

В Одесі двоє неадекватних спортсменів жорстко побили спортсменів

Не одним Дорном: ще один український співак має наміри виступити на російському фестивалі

Балчун буде керувати «Укрзалізницею» до 2019 року

Активний член «ДНР» намагався вбити Антона Геращенка – СБУ

На Одеській трасі сталася масштабна ДТП за участі військових

 Новости за день