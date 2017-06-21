Бабченко дав жорстку відповідь письменниці Алексієвич

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Російський опозиційний блогер Аркадій Бабченко на персональній сторінці в соцмережі дав дуже жорсткий коментар з приводу інтерв’ю письменниці Світлани Алексієвич, оприлюдненого напередодні, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, Бабченко наголошує, що Алексієвия як інтелігентна людина, письменник, який бездоганно володіє словом, лауреат Нобелівської премії, відчує явний дискомфорт від того, що написав журналіст. Ще важче їй буде прийняти це і скористатись порадою Бабченка. Тим не менш, навіть наперед просячи пробачення за ці слова, журналіст все-одно вважає себе змушеним це оприлюднити.Загалом, Бабченко, як людина прямолінійна і «вихована прапорщиками», радить Світлані Алексієвич: коли наступного разу до неї підійде такий «журналіст», представник подібного «інформаційного ресурсу», то все інтерв’ю може обмежитись двома короткими словами: «Йди звідси». Бо потрібно поберегти свої нервові клітини. Бо порядні і думаючі люди, яких ще трохи залишилось в РФ, дорожать такими письменниками як Алексієвич. Бо непотрібно себе зайвий раз піддавати стресу. А з поганцями-журналістами потрібно говорити тією мовою, яку вони розуміють, - підсумовує Бабченко.