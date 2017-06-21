Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что для Кремля сообщения из Вашингтона перспективе сохранения режима санкций до тех пор, пока российские войска не будут выведены из оккупированных территорий Донбасса, являются совершенно неуместными. Как передает replyua.net, соответствующим образом Песков прокомментировал заявление, озвученное американским пресс-секретарем Шоном Спайсером.
«Мы уже много раз утверждали и продолжаем утверждать, что на территории Донбасса российских военных нет. Таким образом, подобные заявления, озвучиваемые в Вашингтоне, по нашему мнению, неправильные и неприемлемые», - отметил Дмитрий Песков.
Следует напомнить, что вчера в палате представителей американского конгресса отказались быстро голосовать за проект закона, предусматривающий новые антироссийские санкции. Инициаторами соответствующего решения стали члены Республиканской партии США. В то же время, во время встречи в Белом доме Петра Порошенко с Дональдом Трампом американский президент заявил, что Вашингтон не планирует отменять антироссийские санкции, введенные из-за агрессии Москвы на Донбассе.