В Росії заявили, що їхній Су-27 відігнав від Шойгу винищувач НАТО

Під час польоту в Калінінград до літака міністра оборони Росії Сергія Шойгу намагався наблизитися винищувач НАТО F-16, проте його відігнав російський Су-27, передає replyua.net з посиланням на РІА Новини. Літаки НАТО спробували супроводжувати борт міністра над нейтральними водами Балтійського моря, при цьому літак Шойгу летів з ескортом, що складається з винищувачів морської авіації Су-27.
У Калінінграді Шойгу повинен провести виїзне засідання колегії військового відомства, яке буде присвячене питанням забезпечення безпеки на Західному стратегічному напрямку.
Напередодні стало відомо, що Су-27 ледь не зіткнувся з американським літаком-розвідником RC-135 в небі над Балтійським морем. Російський винищувач пролетів за півтора метра від літака ВПС США. Про це телеканалу Fox News повідомили два джерела в уряді США. За словами одного з них, політ Су-27 був «безладним» і «провокаційним». Повідомляється, що російський винищувач був озброєний ракетами. Офіційних повідомлень про інцидент не було.