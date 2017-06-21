Российский журналист раскритиковал тех, кто оскорбил покойного Баталова

Виктор Шендерович, российский писатель и журналист, подверг резкой критике оскорбительные заявления некоторых экспертов в адрес покойного артиста Алексея Баталова, поддержавшего аннексию Крыма.
Как сообщает replyua.net, об этом Шендерович написал на своей странице в Фейсбуке. «Алексей Баталов, поддержавший аннексию Крыма, - он же Гоша, Гога, и даже Жора, но он ни разу не был "Гиви". И Доктор Лиза Глинка, она тоже не "Моторола", и погибшая вместе с ней над Черным морем юная балерина Ансамбля им.Александрова – это не Сергей Шойгу, хотя, может быть, и носила погоны оккупационной российской армии», пишет писатель. По его словам, нельзя всех равнять под одну гребенку, и одно дело – что-то просто сказать, а другое – совершить какой-то поступок.
«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в противоположном лагере были люди, застеснявшиеся федерального стиля, давшие зарок не употреблять слова "либерасты" и мантру о печеньках Госдепа. Сообразившие, что Людмила Улицкая и Олег Басилашвили заслуживают уважительного отношения вне зависимости от их политической позиции. Заодно с Алексеем Баталовым и Юнной Мориц», добавил писатель.