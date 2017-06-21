Відомого російського активіста вивезли з України в РФ та почали катувати

Відомий московський активіст Денис Бахолдін, який поїхав в Україну в 2014 році, невідомо як опинився затриманий в Росії. Його утримують у СІЗО №1 Брянська, де піддають тортурам. Як передає replyua.net, про це повідомляє російське видання ОВС-Інфо з посиланням на матір активіста.
У березні 36-річний Бахолдін, влаштувавшись в Києві, перестав виходити на зв'язок з товаришами. Як з'ясувалося, 17 березня його мати Надія Бахолдіна отримала офіційне повідомлення про те, що її син був затриманий «під час спроби нелегального перетину російсько-українського кордону». За даними активістки Олени Глушко, як мінімум до 8 березня Бахолдін знаходився в Києві. За яких обставин він виявився на російській території і які статті йому оголошують, невідомо.
В кінці травня співробітники ФСБ провели обшук в московській квартирі матері політемігранта, був вилучений жорсткий диск її комп'ютера. За її словами, речей сина в будинку не було. Після обшуку Бахолдіна повідомили, де знаходиться син, і надали тривале побачення, яке відбулося 5 червня. За словами Бахолдіної, на побаченні Денис розповів, що після затримання його на 12 годин прикували наручниками до батареї, били по ногах і голові, вимагаючи зізнатися, що він є членом «Правого сектору». Після цього його повезли у відділення СКР в наручниках і з зимової курткою на голові. По дорозі активіст знепритомнів і мало не задихнувся.