Россию предупредили о плачевных последствиях невыполнения Минска

Глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан посетил Российскую Федерацию и предупредил власти этой страны, что если Москва и далее не будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, отношения между Россией и Евросоюзом в дальнейшем будут только ухудшаться. Как передает replyua.net, соответствующее заявление от главного дипломата Франции прозвучало на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ле Дриан, в частности, подчеркнул, что, подобно официальному Берлину, Париж готов в дальнейшем выступать в роли посредника в пределах нормандского формата. «Дальнейшее замедление и отсутствие определенных действий способствует уменьшению линий контакта и отдалению перспективы нормализации ситуации на Донбассе. Это означает, что между Москвой и Брюсселем отношения постепенно и уверенно ухудшаются», - утверждает министр иностранных дел Франции.
В свою очередь, Сергей Лавров, не нарушая официальной риторики Кремля, отметил, что российские власти ожидают, что Украина первой выполнит положения Минских соглашений.