Эксперт рассказал, к чему могут привести антироссийские санкции

С помощью антироссийских санкций западные страны могут сделать так, что Россия потеряет возможность стать сильнее и развиваться. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Алексей Арестович, военный аналитик. По его словам, именно санкции могут сдержать российскую военную агрессию, которую РФ не сможет распространять на новые страны.
«Санкции очень сильно сдерживают. На самом деле, это для РФ катастрофа. Как действуют санкции? Два года – ничего, и все смеются, на третий год специалисты начинают понимать, что это ужас, на пятый год начинают понимать и не специалисты, что это кошмар. На седьмой год даже простым россиянам понятно, что ой-ой-ой», отметил аналитик. Он считает, что западные ограничения против РФ серьезно мешают ей развиваться, и Россия уже не сможет быть сильной державой, поскольку Запад лишил ее возможности добывать газ и нефть в труднодоступных районах страны.
«Запад анализирует экономику, и он вводит санкции на отрасли, которые убивают цивилизационные перспективы России. Но то, что их продлили еще на год, лишний раз демонстрирует, что политика Запада в этом отношении неизменна», подчеркнул Арестович.