Россияне перестают верить Путину – опрос

Если сравнивать с показателями за 2014 год, уровень поддержки политики нынешнего главы российского государства Владимира Путина среди его соотечественников снизился на 20 процентов. Как передает replyua.net со ссылкой на РБК, такая информация представлена в результатах проведенного исследования экспертами Pew Research в Вашингтоне.
Согласно информации на июнь текущего года, о том, что в России позитивное положение дел, заявили 58 процентов опрошенных российских граждан, в то время, как всего 37 процентов россиян не довольны тем, что происходит в их стране. В то же самое время, в Pew Research склонны утверждать, что в наибольшей мере поддержка политики Путина среди его соотечественников снизилась из-за политики по отношению к Украине. Так, количество граждан Российской Федерации, положительно ответивших на вопрос «готовы ли вы поддержать действия Путина по отношению к Украине», положительный ответ дали 63 процента, хотя два года назад таких россиян было 83 процента.
А вот вопрос коррупции буквально разделил россиян пополам. В том числе, по мнению 49 процентов опрошенных граждан РФ, Владимир Путин эффективно борется с коррупцией, в то время, как 45 процентов избирателей заявили, что глава Кремля не смог искоренить такую проблему.