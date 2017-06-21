Путин лично одобрил «неудобные вопросы» во время «прямой линии»

На прошлой неделе во время «прямой линии» Владимиру Путину, президенту РФ, было задано несколько «неудобных» вопросов, однако о них в Кремле знали заранее, и они были одобрены руководством.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, в Кремле рассказали, что «каверзные» вопросы проходили предварительную модерацию, и этим занималась пресс-служба российского главы. Такое заявление сделали сотрудники пресс-службы, которые тщательно готовились к «прямой линии». В ходе прямой линии с Путиным в студии и внизу экрана показывали вопросы, которые были присланы с помощью смс-сообщений. Так зрители задавали российскому президенту вопросы: «Ваши слова про своих не сдаем относятся к казнокрадам и коррупционерам?», «В России считают, что вы засиделись на своем троне», «Дождутся ли россияне первую леди страны?».
По словам источника, процесс отбора таких вопросов для «прямой линии» проходит через несколько этапов, и этим занимаются многие люди, а в «финале» вопросы, отобранные ранее, уже попадают в пресс-службу главы государства, которая оставляет наиболее интересные темы для обсуждения, и даже «неудобные» вопросы остаются.