Усі «незручні» запитання під час «Прямої лінії» були погоджені з Кремлем – ЗМІ

Всі «незручні» питання, задані президенту Росії Володимиру Путіну під час «Прямої лінії» через sms-повідомлення, які з'являлися в ефірі телеканалів, організатори телепрограми заздалегідь погодили з прес-службою Кремля. Як інформує replyua.net, про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на декількох співробітників, які готували передачу. Видання зазначає, що узгодження пройшли всі повідомлення, у тому числі питання про відставку і про опозиціонера Олексія Навального.
У Путіна, наприклад, запитували про корупцію у владі, «чи дочекаємося ми першу леді країни?», Коли він «перестане порушувати положення конституції про максимальне президентство в два терміни», чому зарплати глав держкорпорацій «такі божевільні», або писали «вся Росія вважає, що ви засиділися на «троні», «до побачення, Володимире Володимировичу», уточнювали, що позитивного Путін зробив для пенсіонерів за час перебування на посаді і вимагали його відставки. Ближче до кінця ефіру у Путіна запитали, чи дійсно він вважає, що «народ повірить в цей цирк з підставними питаннями». Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що питання, котрі надійшли на «пряму лінію» запитання «не просівали» і назвав це «несправедливою критикою».
Проте джерело стверджує: якщо питань не відключили, значить, була установка їх залишити.