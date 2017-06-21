Писательница: Боинг, Донбасс, вторжение, война, - все это на совести Путина

Светлана Алексиевич, известная белорусская писательница, ставшая лауреатом Нобелевской премии, очень жестко ответила на вопросы российского журналиста, представляющего издание ИА Regnum.
По словам писательницы, как передает replyua.net, на совести Путина все то, что сейчас происходит на востоке Украины, поскольку российские войска вторглись на Донбасс. «А разве на Донбассе были не российские танки, не русское оружие, не русские контрактники? Фигня все это. Если бы не было российского оружия, там бы не было войны. Так что не морочьте мне голову этой ерундой, которой забита ваша голова. Вы легко поддаетесь этой пропаганде», отметила писательница. По ее словам, люди на Донбассе проходят через самое страшное – страх и боль, но все эти мучения только на совести президента России, который на «каком-то основании вторгся в чужое государство».
Алексиевич также заявила, что уже давно всем понятно, кто сбил Боинг, а то, что на Донбассе находится российская техника, тоже уже не вызывает сомнений – имеются сотни доказательств в виде снимков и видео.