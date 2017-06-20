Лавров: розширення санкцій – це русофобська одержимість

Керівник російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров прокоментував розширення санкцій проти Росії Сполученими Штатами Америки, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку заяву очільник зовнішньополітичного відомства Російської Федерації дозволив собі під час прес-конференції за підсумками переговорів з французьким колегою в Москві. Лавров зауважив, що розширення санкцій американською стороною проти РФ жодним чином не поліпшить атмосферу між сторонами. Він також вважає, що санкції, які у Вашингтоні аргументували загостренням ситуації на сході України, насправді були прийняті «на рівному місці». Що ж стосується ситуації на Донбасі, то з цього приводу Лавров дозволив собі заявити, що «серйозні спостерігачі лише посміхаються, коли говорять про ситуацію в Україні».
Крім того, що глава МЗС РФ вважає санкції США прикладом «русофобської одержимості американських колег», він також порадив представникам Євросоюзу перечитати Мінські домовленості перш, ніж заявляти, що «санкції знімуть, коли Росія почне виконувати Мінські домовленості». Лавров звинуватив Україну та президента Петра Порошенка у неспроможності виконувати пункти Мінських угод, підкресливши, що страждає при цьому від санкцій Росія.