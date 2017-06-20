Пономарь: санкційний зашморг на шиї Путіна продовжує стягуватись

Політичний оглядач Олег Пономар у власному блозі на Фейсбук ділиться з читачами важливою новиною, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net.
Так, за словами Пономаря, зашморг із санкцій, який на шию російських можновладців накинули Сполучені Штати, затягується все тугіше і тугіше. Сьогодні, двадцятого червня 2017 року, Міністерство фінансів США застосувало до РФ черговий, вже восьмий пакет санкційних заходів. Зокрема, у списку опинились дев’ятнадцять фізичних осіб, серед них – особа, яка вважає себе Міністром економічного розвитку окупованого Криму Мельников, очільник приватної військової компанії Уткін, заступник міністра економічного розвитку РФ Назаров.
Серед юридичних осіб, які поповнили санкційний список, Кримська перша страхова компанія, «Калашников», «Молот-Зброя», «Оборонлогістика». Американці не забули навіть про кейтерингову компанію Євгенія Пригожина «Конкорд», власник якої відомий як «повар Путіна». Розширили список також за рахунок компаній, які мають зв’язки з так званими «Нічними вовками». Потрапили під санкції і всі дочірні підприємства «Транснафти», а також низка банків. Найбільш іронічно, що санкції накладено навіть на так звані «Державний банк ЛНР» та «Державний банк ДНР», - підсумовує блогер.