В списке новых антироссийских санкций есть один человек, попадание которого в список особенно приятно, – журналист

По приезду президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон администрация Белого дома решила сделать то ли подарок Украине, то ли в очередной раз попыталась замести следы своих связей с РФ, когда ввела новые санкции против России. Как отметил известный украинский журналист Роман Цимбалюк, среди всего пакета санкций особенно заметно выглядит то, что Минфин США ввел санкции против замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова в связи с ситуацией в Украине.
Роман Цимбалюк подчеркивает, что этот человек главный от правительства России по оккупированным частям Донецкой и Луганской областей. Любопытно, что не так давно в Москву к нему приезжал менеджмент украинского олигарха Рината Ахметова с целью вернуть контроль над отжатыми заводами, но, прогнозируемо получили от ворот – поворот.
«То, что Назаров курирует оккупированный Донбасс не секрет и товарищи из Киева хотели с ним порешать. Только дело в том, что вопрос отжима не в компетенции Назарова и правительства РФ в целом. Решение принято на самом высоком уровне РФ», – написал Роман Цимбалюк.