Ні дня без брехні: Путін продемонстрував Оліверу Стоуну фейкове відео

Інформаційні аналітики спіймали Кремль на черговій брехні, цього разу – на демонстрації рейкових відео закордонним журналістам, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на російське видання «Медуза».
Так, нещодавно на екрани почав виходити багатосерійний фільм «Путін» режисера Олівера Стоуна. Цей проект, який включає в себе багато годин розмов автора з російським президентом, вже встигли назвати пропагандистським. Тим не менш, у третій частині фільму глядачі знайшли відверту брехню.
У трейлері третьої частини можна побачити момент, коли Путін, демонструючи Стоуну відео на мобільному телефоні, зазначає: «Ось так працює наша авіація». Це відео було розміщене на порталі military.com і зображує атаку американського гелікоптера «Апачі» на бойовиків Талібану в Афганістані.
Крім того, на Ютуб є інша версія цього відео, на яку накладено записи переговорів пілотів повітряних суден російською мовою. Користувачі висловили припущення, що це переговори пілотів ЗСУ, які брали участь у бойових діях у небі над Донецьком часів 2014 року. Дослідницька організація СІТ вже навіть здійснила порівняння кадрів з фільму Стоуна з тими, які містяться на офіційному сайті армії США – вони демонструють неймовірну схожість. Здається, російський президент знову сказав неправду.