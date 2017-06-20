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Рабинович: війна між РФ і НАТО триватиме 20 хвилин

Рабинович: війна між РФ і НАТО триватиме 20 хвилин
Відомий російський блогер та фінансовий аналітик Слава Рабинович дав коментарі виданню «Апостроф» стосовно можливого військового конфлікту між Москвою та Вашингтоном, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що ситуація, безумовно, стає все більш напруженою, особливо враховуючи недавнє загострення на Близькому Сході. За словами Рабиновича, прямих зіткнень між військовослужбовцями США та РФ не було, ймовірно, з часів війни в Кореї чи В’єтнамі – звісно, у випадку початку бойових дій, вони будуть нести прямі загрози існуванню цивілізації. Але справа в тому, що конфлікт між Вашингтоном і Москвою, якщо вирішувати його військовими засобами, закінчиться хвилин через двадцять. Або за три дні – важливо те, що і Путін, і вся його банда знають, що не можуть «тягатися» із військовою міццю Вашингтону.

Єдиний варіант, на який може розраховувати Путін, – це ядерний удар. Тим не менш, всі балачки про «ядерний попіл» із 99-відсотковою ймовірністю є простим блефом. Не для того весь кооператив «Озеро» купував на Заході нерухомість та вчив там дітей, аби зараз все це звести нанівець. Тому всі спроби Кремля налякати Захід виглядають як момент із фільму про Індіану Джонса, коли на головного героя нападав чоловік із шаблею, довго виробляв перед ним якісь піруети і кричав, а Індіана витягнув пістолет і пристрелив його, - підсумовує Рабинович.
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