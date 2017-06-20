Компанія Roshen повністю згортає свій бізнес в Росії

Компанія Roshen завершила процес консервації Липецької кондитерської фабрики. Склад готової продукції і торговий дім ТОВ «Рошен» повністю припинили свою роботу. Як передає replyua.net, про це повідомили в прес-службі корпорації. У повідомленні, зокрема, говориться, що в цьому місяці була повністю завершена консервація Липецької фабрики.
«В загальному цей процес складався із трьох етапів. У квітні були законсервовані всі виробничі лінії, в травні - системи холодо- і теплопостачання, а в червні - блок очисних споруд, котельні та водозабори », - сказано в повідомленні. Також повністю припинив свою діяльність склад готової продукції і торговий дім ТОВ «Рошен», який займався її реалізацією.
Як відомо, Слідчий комітет Російської Федерації наклав арешт на майно ВАТ «Липецька кондитерська фабрика« Рошен ». Про це було зазначено в повідомленні прес-служби корпорації Roshen. За заявою компанії, загальна вартість майна, на яке накладено арешт, досягає 2 млрд руб. У Roshen підкреслили, що це «абсолютно не відповідає оприлюдненій раніше поданій податковій претензії в рамках порушеної (показового) кримінальної справи в розмірі 180 млн руб.»