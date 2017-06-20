Російські ЗМІ розповсюджують фейки про безвіз України та ЄС

Журналісти «Крим.Реаліі» зібрали і спростували популярні фейки пропагандистських російських засобів масової інформації про введення безвізового режиму між Україною та ЄС. Про це інформує replyua.net. Зокрема, у сюжеті Крим.Реалії наголошується, що після набуття чинності безвізового режиму між Україною та ЄС російські ЗМІ маніпулюють тим, що Польща нібито неохоче приймає українців, а на жителів окупованого Криму і Донбасу безвіз не поширюється, йдеться в сюжеті Крим.Реалії.
Наприклад, РІА Новини повідомило, що Польща нібито неохоче пропускає українців через свій кордон після скасування віз. Але насправді нічого подібного не відбувалося. У свою чергу, російський «Погляд» опублікував статтю «Порошенко позбавив жителів Донбасу можливості їздити в ЄС без віз». Російський «Росбалт», українські «Вести» і «Кореспондент» теж використовували подібні маніпулятивні заголовки в своїх новинах.
Раніше повідомлялося, що львівські журналісти зняли скандальний сюжет для пропагандистського каналу Russia Today, хоча журналісти, відео яких використовував російський канал, не знали, кому насправді знімають ролик.