Портніков пояснив чому Путін і Трамп ніколи не домовляться

Публіцист Віталій Портников для «Еспресо» пояснив у чому полягає основна проблема взаємин Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Портніков зауважує, що адміністрація чинного американського президента щиро хоче досягти порозуміння з Кремлем, навіть цілий план для цього розробила і оприлюднила. Але навіть цей план показав у наскільки різних реальностях живуть Москва і Вашингтон. Трамп, як і Тіллерсон, є бізнесменами, які констатують реальні факти. Зокрема, сам план нормалізації відносин починається з пункту, який не залишає сумнівів у тому, що агресивна політика Кремля отримає гідну відсіч з боку США. Як наголошує Портніков, далі можна вже не читати – на цьому весь інтерес Москви до плану, ймовірно, закінчується.
Адже Путіна, який живе в світі диктаторів, а не бізнесменів, не цікавлять реальні факти – він з ними бореться всіма засобами державної пропаганди РФ. Тим більше, у світі російського президента саме США поводяться агресивно – влаштовують український Майдан, тиснуть на Іран, бомбардують Сирію. У власних очах він – легітимний президент, який рятує інших легітимних лідерів. І саме тому американо-російським стосункам не судилося налагодитись. У кращому випадку на них чекає стагнація, у гіршому – лобове зіткнення. Адже саме це відбувається, коли стикаються люди з різних світів, - підсумовує Портніков.