«Это на совести Путина»: Алексиевич в резком обращении рассказала россиянам, кто начал войну на Донбассе

По мнению известной белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, российские войска совершили вторжение на территорию Донбасса, поэтому ответственность за абсолютно все происходящее там нужно возлагать на российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на ИА REGNUM.
В частности, Алексиевич отметила: «Разве в Донецкой и Луганской областях не было российских танков, разве Москва не посылала туда своих контрактников и не постаяла туда оружие? Это все глупости. Если бы российского оружия там не было, война в Украине не началась бы. Поэтому, не нужно мне рассказывать всякую ерунду, которой в вашей голове полно. Пропаганда на вас очень просто распространяется. В восточной части Украины люди страдают, их переполняет страх и боль. И это все только на вашей совести, на совести Владимира Путина. Россия вторглась на территорию чужого государства, но какое для этого было основание?», - сказала писательница.
Также Алексиевич напомнила, что в Интернете огромное количество снимков и видео, подтверждающих перемещение российской военной техники на Донбасс. «Кто сбил над Донбассом Boeing – 777 все хорошо знают», - заявила она.