Адвокати Нємцова оприлюднили вимогу Кадирову

Адвокати убитого в Москві опозиційного політика Бориса Нємцова зажадали від глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і його найближчих соратників написати явку з повинною. Як інформує replyua.net, про це повідомляє Каспаров.Ru.
«У нас немає ні організатора, ні замовників. Успіху слідства ми в цьому не бачимо», - сказав під час оприлюднення реплік сторін адвокат Вадим Прохоров:« Ми б дуже хотіли, щоб на лаві підсудних сиділи замовники і організатори. Переконаний, що найкращим виходом буде для Геремеєва, Рамзана Кадирова і братів Делімханова написання явки з повинною ».
Нагадаємо, що автомобіль ZAZ Chance, на якому вбивці стежили за представником російської опозиції Борисом Нємцовим, було оформлено на заступника голови Народних зборів Дагестану Гаджімурата Алієва. Про це стало відомо в середу в ході чергових слухань у кримінальній справі, які проходять в Московському суді. Під час оформлення автомобіля три роки тому один з підсудних - Заур Дадаєв - надав автосалону ксерокопію паспорта Алієва, заявивши, що той нібито є його братом. Сам дагестанський чиновник стверджує, що він не знає нікого з обвинувачених у вбивстві Нємцова. Йому також невідомо, як підсудні заволоділи копіями його документів. За словами Алієва, підпис в договорі про покупку машини не його. Це також підтвердила експертиза ФСБ.