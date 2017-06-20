В Кремле опасаются, что молодежь не проголосует за Путина – Bloomberg

С приближением выборов российского президента для Кремля настоящей проблемой стали молодые россияне, которым в следующем году предстоит принимать участие в выборах главы государства. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Bloomberg.
Эксперты авторитетного издания предполагают, что кремлевские политтехнологи будут вести активную борьбу за высокую явку и очевидную победу Путина на выборах. Впрочем, планы российской власти может нарушить российская молодежь, так как она не смотрит подконтрольные Москве телеканалы, а всю информацию получает из сети Интернет. В связи с этим в Кремле стремятся, чтобы блогеры были привлечены к политической пропаганде и как можно активнее доносили свою точку зрения молодым избирателям.
Как известно, несколько дней назад в российской Госдуме впервые состоялся «совет блогеров», участниками которого стали Елизавета Пескова, дочь пресс-атташе главы Кремля, Даниил Фомин, занимающий должность шеф-редактора ресурса «Лентача», а также Константин Ткаченко, основавший в свое время портал новостей Kremlin Russian. Часть блогеров на приглашение стать участниками совета ответили отказом.