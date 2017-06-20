В поведении Путина все больше агрессии – Маккейн

Известный представитель американского сената Джон Маккейн сообщил, что в наибольшей степени он сейчас обеспокоен поведением двух государств: России и КНДР, передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки». В том числе, сенатор от штата Аризона, представляющий Республиканскую партию США, уточнил, что политика Северной Кореи и прогресс этой страны в процессе изготовления ядерного оружия вызывает у него обеспокоенность в краткосрочном аспекте, в то время, как поведение Российской Федерации – в долгосрочной перспективе.
Джон Маккейн отметил, что поведение главы Кремля Владимира Путина носит все более агрессивный характер. «Российский президент не брезгует провокациями, и не важно, идет ли речь об использовании традиционного оружия в долгосрочной перспективе военных действий в Украине, или же прибегает к кибератакам на региональном уровне», - заявил Маккейн.
Также американский сенатор назвал Владимира Путина человеком, решительно настроенным на возрождение Российской империи. Напомним, что в американском Конгрессе не особо спешат с вынесением на рассмотрение нового проекта закона об антироссийских санкциях.