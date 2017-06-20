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Пропагандист Киселев покинет занимаемую должность по «личным обстоятельствам»

Пропагандист Киселев покинет занимаемую должность по «личным обстоятельствам»
Дмитрий Киселев, один из самых известных российских телеведущих, может уже совсем скоро распрощаться с должностью замруководителя холдинга ВГТРК. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание Знак, об этом рассказали источники, близкие к президенту России.

Источники уверяют, что увольнение может быть связано с личными обстоятельствами. По словам источника, Киселев может уйти с должности осенью 2017 года, еще до начала президентской кампании в РФ. «Авторы пришли к выводу, что телевизионные ток-шоу сильно перекошены в сторону внешнеполитической повестки, крайне эмоционально окрашены и в основном посвящены теме противостояния России с США, Западом, Украиной и так далее с упором на военную угрозу», отмечает издание и информирует о том, что ведущие российские каналы могут претерпеть существенные изменения, и это, прежде всего, связано с новой информационной стратегией Кремля.

Дмитрий Киселев сейчас остается одним из самых популярных ведущих политических ток-шоу, несмотря на то, что его часто обвиняли в очень резких заявлениях.
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