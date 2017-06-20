Дипломат: «нас там нету» и «захотим – захватим Киев завтра» – это вчерашний день, теперь запоребриком новый тренд

Известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что в России кроме уже привычных нарративов о «нас там нету», «захотим – захватим Киев завтра», «Бандера и Шухевич осуждены Нюрнбергом» и кучи еще других фейков прибавилось еще парочку новых: «существуют международно-правовые нормы, не позволяющие переименовывать проспект Ватутина в проспект Шухевича» и «Украина готовится отвоевать Донбасс».
«Что у этих людей в головах творится? Как будто каким-то вирусом заражены. Иногда хочется плюнуть и просто вычеркнуть из жизни все, что имеет хоть какое-то отношение к этой странноватой империи... Останавливает лишь то, что все-таки там люди, пусть их и не так много, в сознании и в ладах с собственной совестью, которые даже одиночные пикеты устраивают за права крымских татар, за освобождение украинских политзаключенных, или осмеливаются на своих протестах скандировать «Нет войне», – написал дипломат.
Вадим Трюхан добавляет, что очень хотелось бы, чтобы таких людей становилось все больше. Иначе ситуацию окончательно переломают «имперцы» и войны уже будет никак не избежать. Блогер подчеркивает, что, как ни странно, основными зачинщиками бредовых пропагандистских идей выступают именно наши доморощенные украинофобы, в основном выходцы из Партии регионов, которые перекочевали из Украины в Россию и теперь поливают грязью свою родину.