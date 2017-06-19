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Громадяни РФ втрачають інтерес до «прямої лінії» до президента

Громадяни РФ втрачають інтерес до «прямої лінії» до президента
Останню «пряму лінію» з президентом Росії Володимиром Путіним переглянула рекордно мала кількість росіян, якщо брати до уваги дані протягом 4 останніх років, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, за спілкуванням президента з громадянами Росії 15 червня стежили трохи більше 6 мільйонів людей. При цьому за минулорічним випуском «прямої лінії» спостерігали більше 7 мільйонів росіян, в 2015 році - понад 8 мільйонів, а в 2014 році – майже 7 мільйонів. Гірші за цьогорічні результати були тільки в 2013 році, коли відповіді президента на питання росіян слухали менше 6 мільйонів людей. Фахівці підрахували, що протягом останніх років погіршився також рейтинг «прямої лінії».

Політологи вважають, що падіння інтересу росіян до такого президентського заходу має 2 причини. Перша полягає в рутинізації формату самої ідеї проведення прямих ліній з президентом, а друга обумовлена тим, що росіяни не чекають відповіді на власні питання, бо ж розуміють, що важливі питання президентом ігноруються. Крім того, є думка, що сам формат «прямих ліній» втрачає популярність через втому громадян країни від незмінності влади.
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