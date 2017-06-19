РФ буде постачати вертольоти для єгипетських «Містралей»

Російська Федерація стала переможцем тендеру на постачання вертольотів Ка-52К «Катран» для Єгипту. Про це заявив глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Дмитро Шугай, інформує replyua.net.
«Ми із задоволенням можемо констатувати, що Росія виграла цей тендер», - заявив Шугай. За його словами, на нинішньому етапі «важливо узгодити технічний вигляд вертольота, фінансові умови, тобто провести передконтрактну роботу». Зазначимо, що про сподівання Росії на перемогу в тендері на палубні вертольоти для єгипетських «Містралів», заявляв на початку червня віце-прем'єр Дмитро Рогозін. Він зазначив, що обговорював питання поставки «Катранов» з президентом Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі в ході свого візиту в Каїр.
Як відомо, два вертольотоносці Франція будувала для Росії. Контракт на постачання двох «Містралей» було підписано між французькою суднобудівної компанією DCNS / STX і російським концерном «Рособоронекспорт» в 2011 році. Передбачалося, що Франція передасть перший корабель в листопаді 2014 року, а другий - восени 2015 року. Однак контракт був розірваний через анексії Криму та агресії Росії проти України. Париж і Каїр в минулому році в жовтні підписали угоду про продаж Єгипту двох вертольотоносців типу Містраль. Кораблі коштували Єгипту 950 тис. Євро.