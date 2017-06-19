Експерт: У чеченців бойовий настрій, вони переконані, що поставили Росію у положення прачки

Чеченська республіка є важкою проблемою для всієї Російської Федерації. Як передає replyua.net, таку думку висловив кінорежисер Олександр Сокуров в інтерв'ю «Фонтанці».
«У мене були зустрічі з хлопцями-чеченцями, я особисто знаю Рамзана Кадирова і зустрічався з ним два або три рази. Настрій у чеченців бойовий. Молоді люди висловлюють бажання об'єднатися з Туреччиною і створити величезну мусульманську державу. Вони цілком впевнені, що поставили Росію в позу прачки. На мій погляд, це не республіка і не частина Російської Федерації. Це вже окрема формація», - заявив він. Режисер зазначив, у Чечні є власна армія, там йде активна ісламізація і мілітаризація, в республіці вихваляється жорстокосердість і демонстративно не дотримуються Конституції і законів РФ.
«Дві чеченські війни були війнами за національне визволення? Чи була інша мета? Такі жертви, які поніс цей жорсткий народ, мали ґрунтовну мета, завдання. Свобода? Або я знову помиляюся? За логікою сьогоднішнього поведінки керівництва Грозного, чеченський народ заявляє, що він хотів би жити самостійно », - розповів він.