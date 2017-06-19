У Міноборони Росії заявили про плани брати під приціл всі літаки коаліції у Сирії

Міноборони Росії оголосило про припинення взаємодії з США щодо запобігання інцидентів в повітрі. Як інформує replyua.net, підставою для такого рішення став інцидент 19 червня, коли сили міжнародної коаліції збили Су-22 сирійських ВПС. Про це йдеться в прес-релізі Міноборони.
Віднині, як повідомили в Міноборони, всі літальні апарати коаліції на захід від Євфрату «будуть прийматися на супровід російськими наземними і повітряними засобами протиповітряної оборони в якості повітряних цілей». Також у Кремлі зажадали «ретельного розслідування» інциденту з Су-22 американської сторони. Атаку на літак в Міноборони назвали «цинічним порушенням» суверенітету Сирії. Міноборони заявило, що США не виходили на зв'язок з російськими ВПС перед атакою на Су-22. Вашингтон раніше розповів, що росіян попередили про операцію. Раніше командування США повідомляло, що сирійський Су-22 був збитий, коли він скидав бомби над дружніми міжнародної коаліції формуванні в провінції Ракка. Доля пілота невідома.
На початку минулого місяця Міноборони РФ повідомляло, що Росія і США повністю відновлять дію меморандуму щодо запобігання інцидентів в небі над Сирією. Дія угоди призупинили на початку квітня після ракетного удару США по військовій базі в Хомсі.