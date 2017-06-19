Реінтеграція Донбасу: У Кремлі з’явилася перша реакція

У Росії не знають подробиць стосовно розробки Україною плану мирного реінтеграції Донбасу. Як передає replyua.net, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. «Потрібно зрозуміти все-таки, про що йде мова, які деталі містяться в плані, який розробляється українською владою. Зокрема, потрібно перевірити, чи враховані в документи прописані в Мінських домовленостях пункти», - зазначив він.
Раніше реінтеграція Донбасу викликала бурхливу реакцію в рядах «ДНР» і «ЛНР». Терорист з «ДНР» Денис Пушилін заявив, що плани української влади не можуть бути прийняті. У сусідній «республіці» також відкинули план України.
Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити АТО і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Прийшов час не лише визнати окупованими деякі регіони Донецької і Луганської областей, але досить чітко, на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення. Необхідна ефективна технологія захисту країни, а для цього законодавчо потрібно надати президенту право застосовувати ЗСУ та інших військових формувань проти гібридної агресії з боку Росії», - підкреслив тоді секретар РНБО.