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Боровой рассказал о рисках начала новой агрессии России в Украине

Боровой рассказал о рисках начала новой агрессии России в Украине
Российский оппозиционер Константин Боровой считает, что с учетом сложившихся сейчас условий, когда аннексированный Крым стал российской военной базой, созданы все условия для очередного этапа агрессии, от которой в этот раз могут пострадать южные области Украины. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».

«Крымский полуостров, можно сказать, уже играет роль военной базы, и Москву потеря доходов Крыма от туризма не особо волнует. Россия постепенно осуществляет перестройку структуры полуострова для создания там базы новой агрессии», - отметил Боровой. С его слов, имеется в виду вероятность нового этапа российской агрессии против юга Украины, в частности Одессы. Боровой вспомнил, как в этом городе пророссийские силы уже пытались дестабилизировать ситуацию, и не факт, что это не повториться вновь. «О стратегической цели Москвы уже всем давно известно – это соединение оккупированные территории с Приднестровьем, которое также оккупировано», - сказал политик.

Отметим, что в свое время Боровой принял участие в митинге против главы Кремля Владимира Путина в Тель-Авиве, где нес плакат с надписью «Крым – это Украина».
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