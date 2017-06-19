Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев

Виталий Портников, украинский журналист, считает, что Владимир Путин получил порцию холодного душа после такого, как граждане Украины сломали самые известные российские стереотипы о себе.
Как передает replyua.net, об этом Портников пишет для сайта «7 Дней». «Стихийное формирование украинских добровольческих батальонов, возрождение Украинской армии, обращение украинцев к своей подлинной, а не навязанной колонизаторами исторической памяти, – все это стало самым настоящим холодным душем для РФ, у Путина уже не было долгожданного партнера. Оставалось только беситься, беситься до падучей, до кровавых мальчиков в старческих глазах - все как в 1967 году! История всегда повторяется, когда презираешь и ненавидишь тех, кто рядом, и не считаешь их людьми», отметил журналист. Он сравнил ситуацию с Украиной с тем, что происходило в 1967 году – Шестидневная война, после которой Израиль победил сразу пять арабских государств, а их, в свою очередь, поддерживал СССР.
«На вооружение и поддержку отвратительных диктатур тратились миллионы долларов - а в результате все рухнуло в шесть дней. Было от чего беситься», отметил Портников.