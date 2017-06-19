Добиться разгрома и дезинтеграции: на российском ТВ рассказали о громком «плане по Украине»

Российская власть должна сделать все, чтобы в Украине сменилась власть, либо же добиться поражения на войне и дезинтеграции страны. Как передает replyua.net, такое мнение в прямом эфире российского пропагандистского канала было озвучено директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёном Багдасаровым. Он отметил, что Кремль должен осознать невозможность решения «вопроса Украины» без «поражения в войне».
«При таком шапкозакидательстве заниматься нет никакого смысла. «Киев возьмем!» – три года назад мы могли установит контроль над всей юго-восточной Украиной, так как на то время украинская армия не существовала… В настоящее время они структуризировались, если оценить объективно – 250-тысячная армия, плюс 170 тысяч МВД», – заявил он. Багдасаров считает, что Москва должна добиваться подрыва военно-промышленного комплекса Киева и военной политики украинской власти.
«Украинцу нужно лишить всех нефтепродуктов российского производства. И не имеет значения, покупают ли они у нас или у Беларуси. Лукашенко должен быть предупрежден», - сказал Багдасаров. С его слов, России необходимо сделать все, чтобы помочь Донбассу и чтобы вся система украинской власти рухнула.