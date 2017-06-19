Пушков обвинил США в «новом акте войны»

Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике, назвал действия Соединенных Штатов в Сирии «новым актом войны».
Как информирует replyua.net, об этом Пушков написал на своей странице в Твиттере. Сенатор из России подверг критике действия США – когда коалиция во главе с Соединенными Штатами уничтожила истребитель, принадлежащий сирийской правительственной армии. «Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии. Какая оборона? Ракка – сирийский город, не американский», написал сенатор. Нужно отметить, что сирийская сторона, в свою очередь, подтвердила факт уничтожения истребителя и подчеркнула, что инцидент произошел к югу от города Ракка, который продолжают контролировать боевики «Исламского государства».
Однако в США настаивают на том, что сирийский самолет был уничтожен сразу после того, как он нанес удары по позициям «Сил Демократической Сирии» недалеко от Табки, города, расположенного вблизи Ракки. Операция проводилась для защиты партнеров коалиции.