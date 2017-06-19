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Чергова погроза Кремля: Росія може використати у Сирії свої С -400 проти США

Чергова погроза Кремля: Росія може використати у Сирії свої С -400 проти США
У Росії не виключають можливості використання своїх зенітно-ракетних комплексів С-400 проти військових США в Сирії. Як інформує replyua.net, про це, коментуючи інцидент зі збитим літаком урядових сил Сирії, заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з закордонних справ Володимир Джабаров.

«Такими методами збивати повітряні судна неприпустимо - отримають удар у відповідь. Там стоять С-300 сирійської армії, наші С-400 стоять, так що все це може привести до великого конфлікту», - наголосив Джабаров. На його переконання, конфлікт може зайти дуже далеко. З цієї причини він запропонував організувати зустріч дипломатів зацікавлених сторін.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич назвав подію провокацією, спрямованою проти Росії. Він запевняє, що Росія наразі «тримає паузу і проявляє величезне терпіння». Сенатор також додав, що настав час «для більш серйозної розмови» з США. «Беручи до уваги наші можливості та наявні домовленості, потрібно попередити, що в разі прояву такої агресії, буде адекватна реакція», - загрожує Клінцевіч. Крім того, з цього приводу очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив, що США «повинні» узгоджувати будь-які дії з режимом Башара Асада.
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