Россия может запретить допуск международных наблюдателей на выборы

Временная комиссия Совета Федерации России собирается рассмотреть вопрос о запрете допуска международных наблюдателей на президентские выборы.
Речь идет о наблюдателях из Франции, Великобритании, Украины и Соединенных Штатов. Как передает replyua.net со ссылкой на российские «Известия», об этом рассказал Андрей Климов, заместитель председателя временной комиссии Совета Федерации по международным делам. Напомним, что ранее с таким предложением выступала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. Она отмечала, что на выборах президента России необходимо вести эффективное и нужное противодействие иностранным вмешательствам в избирательные процессы в России.
«Однако надо разобраться в мотивах – не принято ли в стране международное наблюдение или присутствие наблюдателей из отдельных стран неинтересно именно с политической точки зрения. Некоторые страны считают, что достаточно наблюдателей, которые приезжают в составе крупных миссий. То есть просто запретить всем нельзя», заявил «Известиям» собеседник. Уже точно известно, что на выборы не будут приглашены наблюдатели из Франции, Литвы, Эстонии, Грузии, Великобритании, Украины и США.