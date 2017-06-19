В МЗС РФ прокоментували знищення США сирійського літака

Глава російського МЗС Сергій Лавров прокоментував новину про знищення американцями сирійського літака Су-22. Він заявив, що офіційний Вашингтон «повинен» узгоджувати будь-які дії з режимом Башара Асада, передає replyua.net.
«Коли мова йде про те, що відбувається« на землі» в Сирії, ми виходимо з того, що необхідно повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність в Сирії ... Тому будь-які дії« на землі », а там багато учасників, в тому числі учасників, які здійснюють військові дії, повинні узгоджуватися з Дамаском », - заявив Лавров. Глава МЗС запевнив, що Росія «погоджує з позицією» Асада всі свої дії.
«Ми виходимо з того, що всі повинні діяти також, тим більше коли мова йде про заняття якихось територій в Сирії, в тому числі територій, які можуть викликати питання з точки зору істинних задумів тих, хто такі захоплення здійснює ... Запрошую всіх уникати односторонніх дій», - повідомив російський міністр, закликавши Вашингтон
«координувати» дії. Нагадаємо, в Сирії сили міжнародної коаліції на чолі з США збили літак армії Асада, який виконував бойовий виліт проти Ісламської держави у південній частині провінції Ракка.