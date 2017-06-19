Затриманих під час акції протесту в Росії труїли газом у камерах – ЗМІ

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У Петербурзькому відділенні поліції №33, куди доставляли затриманих під час протестної акції 12 червня, в камери пустили газ. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «ВВС-Інфо». Відомо, що до редакції представники штабу Навального в Петербурзі передали аудіозаписи, на яких про газ розповідають двоє свідків. Ще два очевидця розповіли про газ безпосередньо виданню.За словами свідків, поліцейські запустили газ в камеру, де містився «буйний» затриманий, доставлений у відділення ні з мітингу 12 червня. «Зробивши це, поліцейські напевно не подумали про те, як працює вентиляція в їх відділі: газ розповсюдився і в інші камери», - розповіла одна зі свідків, побажавши зберегти анонімність. Інший очевидець, котрий також відмовився розкрити своє ім'я, повідомив, що в камері, де він провів ніч, знаходився астматик, якому від газу стало погано. Ще один свідок - Олег Кабатов - розповів: «Ми стали всі задихатися. Я в якийсь момент зрозумів, що просто не можу дихати».До відділення поліції приїхала «швидка», за даними одного зі співрозмовників видання, її викликав затриманий, якому вдалося пронести в камеру телефон. Лікарі, за словами очевидців, заявили, що «сюди треба привезти десять «швидких», що ви тут влаштували, тут неможливо дихати», перевірили пульс і поїхали ».