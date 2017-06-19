У Росії вже готуються до різкого зниження вартості нафти

У відповідності до ризикового сценарію розвитку економіки Банку Росії, до середини наступного року ціни на нафту можуть поступово знизитися до рівня близько 25 доларів за барель; при цьому темпи зростання ВВП РФ будуть помітно нижче, ніж в базовому сценарії. Відповідна інформація присутня в доповіді регулятора про грошово-кредитну політику, інформує replyua.net.
У доповіді за березень поточного року ЦБ в ризиковому сценарії не виключав можливість зниження цін на нафту до 25 доларів за барель вже в кінці 2017 року і уповільнення ВВП РФ в цьому році через це фактора до нульової позначки.
«Через вплив швидкого і помітного за масштабами зростання обсягів експорту нафти з Лівії і Нігерії, з одного боку, а також в умовах уповільнення економічного зростання в Китаї і значно більш слабкий попит на ринку енергоносіїв, з іншого боку, вартість нафти буде поступово знижуватися вже з середини поточного року і до середини наступного року досягнуть рівня близько 25 доларів за барель», - йдеться в червневій доповіді ЦБ. «В результаті темпи економічного зростання будуть значно нижчими, ніж в базовому сценарії. При цьому уповільнення може початися вже з середини 2017 року ... Поступове відновлення економічного зростання почнеться в другому півріччі 2018 року, при цьому в середньостроковій перспективі темп приросту ВВП наблизиться до потенційного рівня і в подальшому буде визначатися структурними чинниками », - вказує Банк Росії.