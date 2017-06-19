Фінансування для розробки у Сирії хімічної зброї надавала російська мафія – ЗМІ

Інвестиційна група Quartell Trading, яка, за даними США, управляється російською мафією і пов'язана з урядом РФ, перевела на рахунки компанії, власником якої є залучений в програму розробки хімічної зброї в Сирії бізнесмен, не менше 900 тисяч доларів. Як інформує replyua.net, відповідну інформацію розповсюдили кореспонденти CNN з посиланням на наявні в розпорядженні телекомпанії документи.
Стверджується, що, згідно із записами від 2007 і 2008 років, інвестиційна група спочатку погодила переказ понад трьох мільйонів доларів на рахунки компанії Balec Trading Ventures, за офіційними даними - для покупки дорогих меблів. З цієї суми було перказано не менше 900 тисяч. Обидві компанії зареєстровані на Віргінських островах.
Міністерство юстиції США стверджує, що Quartell Trading була однією з багатьох компаній, через які близько десяти років тому відмивалися великі суми, нібито вкрадені з російського бюджету так званою «групою Клюєва». Деякі з подібних епізодів стали частиною справи Сергія Магнітського. Компанією Balec Trading Ventures володіє сирієць з російським паспортом Ісса аль-Зейді, який з 2014 року перебуває в списку санкцій Мінфіну США через його зв'язки з сирійською організацією, причетної до виробництва хімічної зброї, включаючи виробництва зарину.