Сотник: жители Бийска посчитали издевательством вопрос об отдыхе в Крыму

Саша Сотник, известный российский журналист, провел опрос в Алтайском крае среди жителей Бийска – довольно крупного города. Как информирует replyua.net, видео опроса появилось в Интернете.
Журналист поинтересовался у граждан, хотят ли они поехать на отдых в Крым. По его словам, в опросе приняло участие большое количество россиян, но ни один из них не сказал, что хочет или планирует отдохнуть на полуострове. «Респонденты признались, что у них банально нет денег, и «приходится держаться, как завещал Премьер-министр Медведев», отметил Сотник. Видео просмотрели уже около ста тысяч пользователей, и большинство из них написали в комментариях о том, что россиянам Крым уже давно не нужен.
«Естественно, кому нужен Крым, если его посещение автоматически закрывает въезд в Украину и Европу, даже если есть финансовые средства на поездку», «Кстати, на 146% уверен, что большинство этих пенсионеров горой за Путина, ЕР, и конечно же, Крым наш! Ну то есть не совсем наш.. Ну или почти не совсем наш», «Терпеть, терпеть и ещё раз терпеть, как завещал великий Путин.! Статья 666 конституция Российской Федерации - надо ещё немного потерпеть Еще лет 15-17», пишут пользователи.