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Сотник: громадянська війна в Росії йде повним ходом

Сотник: громадянська війна в Росії йде повним ходом
Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник у власному блозі на порталі «Обозреватель» вказує на найсвіжіші тенденції російського суспільного життя, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, журналіст зауважує, що він цілком згоден з іншими російськими оглядачами і блогерами - Олександром Соколовим, Славою Рабиновичем тощо – з приводу озвученої ними тези про те, що громадянська війна в РФ не просто почалась, а йде повним ходом. Просто ті, що встають з колін, не можуть її помітити в силу її латентного і гібридного характеру. Громадяни РФ просто не звертають уваги на своє щоденне та планомірне винищення. Та і як його побачити, якщо на нього не вказали у своїх програмах Кисельов з Соловйовим?

Методичне вимирання росіян можна проілюструвати давньою скоромовкою: «Чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла». І саме так і відбувається кожного дня – аж до стану абсолютних руїн. Власне, туди і дорога, - зауважує журналіст. Адже всі пам’ятають з яким задоволенням плебсом сприймались війна в Україні, Сирії, Кримнаш, утиски і вбивства політичних опонентів... Зараз же весь світ, дивлячись в напрямку Росії, думає: «Коли вже здохне ця чапля? Дістала, долбоклюйка...», - підсумовує Сотник.
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